Giro d’Italia 2020, le previsioni meteo della Alcamo-Agrigento. Cielo coperto e vento sostenuto in Sicilia

Proseguirà oggi, domenica 4 ottobre, l’edizione 2020 del Giro di’Italia, con la seconda tappa, la prima in linea: saranno 149 i km da Alcamo ad Agrigento. La partenza fittizia è prevista alle 12.45, quella reale alle 12.55 mentre l’arrivo è previsto tra le 16.17 e le 16.39. Sul percorso gli atleti troveranno meteo variabile.

Secondo quanto riportato da “Meteo.it“, infatti, all’orario della partenza potrebbero esserci nuvole nel cielo, dopo una mattinata in cui regnerà il sereno su Alcamo. Le previsioni non indicano nessuna possibilità di pioggia sul tracciato. La temperatura si aggirerà attorno ai 22° C, mentre il vento sarà sostenuto, stimato sui 19 km/h, infine l’umidità sarà abbastanza elevata, attorno al 60%.

Non cambieranno di molto le carte in tavola nel pomeriggio, soprattutto all’ora in cui la corsa entrerà nel vivo verso Agrigento, con il cielo che resterà coperto, ma salirà la temperatura, che dovrebbe attestarsi attorno ai 27° C, e scenderà l’intensità del vento, stimato sui 17 km/h, mentre l’umidità scenderà al 40%.

Foto: LaPresse