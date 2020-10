Giro d’Italia 2020: l’antagonista numero uno di Vincenzo Nibali è Jakob Fuglsang. Occhio a Majka e Kelderman

Uno scenario così, arrivati al primo giorno di riposo, appariva inimmaginabile. Dopo solamente nove tappe, a causa della sfortuna, due dei principali contendenti per il Trofeo Senza Fine sono stati costretti al ritiro al Giro d’Italia 2020. Prima Geraint Thomas, con una caduta bruttissima, poi Simon Yates, colpito dal Covid-19: entrambi i britannici hanno dovuto dire addio alle loro chance di vittoria.

Vincenzo Nibali invece non può che essere soddisfatto della sua prima parte di Corsa Rosa. Il siciliano si è ben destreggiato, facendosi trovare pronto nei momenti più importanti e, anche con l’aiuto della squadra, non correndo alcun rischio in gruppo. La condizione non è ancora al 100% e lo abbiamo visto ieri nell’ultimo chilometro di Roccaraso, ma lo Squalo può sicuramente puntare in alto verso Milano.

Tanti i rivali per la vittoria finale. L’antagonista numero uno sembra essere il danese Jakob Fuglsang. Ex compagno di squadra all’Astana, ora il vincitore del Giro di Lombardia sembra esser pronto per il grande scalpo: i due sono praticamente a pari tempo e potranno dare spettacolo sulle grandi montagne. Non mancheranno però gli avversari: dal regolarista Rafal Majka, passando per la sorpresa Wilco Kelderman, per ora di gran lunga il migliore degli scalatori, fino ad arrivare ad uno Steven Kruijswijk che potrebbe rinascere nella terza settimana.

