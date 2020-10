Giro d’Italia 2020, la tappa di oggi San Salvo-Roccaraso: percorso, altimetria, favoriti. Nibali può provarci

Va a chiudersi questa intensissima prima parte di Giro d’Italia 2020. Oggi in programma la nona tappa, che anticipa il primo giorno di riposo: la San Salvo-Roccaraso di 208 km, arrivo in salita in Abruzzo, con quattro GPM in totale da percorrere e uno scontro diretto tra i big attesissimo.

PERCORSO

Prima parte di tappa non troppo impegnativa. La prima ascesa durissima sarà il GPM di prima categoria del Passo Lanciano (12,7 km al 6,9%) con lo scollinamento previsto al chilometro 100. Dopo la successiva discesa, al chilometro 117, il plotone imboccherà la strada che porta fino in cima al Passo San Leonardo, un GPM di seconda categoria di 13,8 km al 4,5%. Altra breve discesa e, in seguito, il gruppo scalerà l’ascesa di Bosco di Sant’Antonio, altro seconda categoria. Dopo lo scollinamento un breve tratto che consentirà ai ciclisti di rifiatare prima della salita di Roccaraso (9,6 km al 5,7%) al termine della quale è fissato il traguardo, con l’ultimo chilometro con pendenze in doppia cifra.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Possibile che anche oggi vada via la fuga, ma molto più probabile che i big provino a controllare la corsa per giocarsi anche il successo di tappa. Il più atteso in casa Italia è ovviamente Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) che fino ad ora ha dimostrato di essere in uno stato di forma convincente. Occhio al suo compagno di squadra Giulio Ciccone che arriva nel suo Abruzzo e potrebbe tentare un colpo a sorpresa. Il Bel Paese spera anche in Domenico Pozzovivo (NTT), un veterano pieno di infortuni ma con una voglia assurda di continuare a lottare. Per Joao Almeida (Deceuninck Quick-Step) l’obiettivo potrebbe essere quello di difendere la Maglia Rosa in vista della cronometro del Prosecco. A sperare in un suo passo falso c’è Pello Bilbao (Bahrain-McLaren), secondo in classifica generale. Scalatori pronti ad attaccare sono Jakob Fuglsang (Astana), Wilco Kelderman (Sunweb) e Rafal Majka (Bora-hansgrohe).

