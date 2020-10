Giro d’Italia 2020, la tappa di oggi Porto Sant’Elpidio-Rimini: percorso, altimetria, favoriti. Sagan sfida Demare

La tappa odierna del Giro d’Italia 2020, la Porto Sant’Elpidio-Rimini di 182 chilometri, è una delle più semplici in assoluto tra quelle presenti nel tracciato della Corsa Rosa. Il tracciato è quasi interamente pianeggiante nei primi 105 chilometri. Dopodiché si entrerà a Pesaro, ove è posto il primo traguardo volante, e si affronterà l’unico GPM di giornata, il Monte San Bartolo, un quarta categoria. Tra il chilometro 140 e il chilometro 158 sono presenti quattro brevi strappi e in questo tratto è piazzato anche il secondo traguardo volante, che si trova in località Coriano. Negli ultimi ventiquattromila metri, invece, la strada è totalmente pianeggiante.

I FAVORITI

Il grande favorito è chiaramente la maglia ciclamino Arnaud Demare, attualmente imbattuto nelle volate di gruppo. Il suo rivale principale, invece, è quel Peter Sagan che ieri ha trionfato a Tortoreto e che, al momento, sembra l’unico capace di insidiare il campione di Francia in uno sprint. Non vanno sottovalutati, però, nemmeno Elia Viviani e Fernando Gaviria, i quali vanno alla ricerca di un successo che svolterebbe una stagione fin qui deludente per entrambi.

L’ALTIMETRIA DELL’UNICESIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2020

