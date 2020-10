Giro d’Italia 2020, la tappa di oggi Enna-Etna: percorso, altimetria, favoriti. Primo scontro in salita tra i favoriti!

Arriva già il momento del primo scontro diretto tra i big al Giro d’Italia 2020. Terza tappa: da Enna fino in vetta all’Etna, si inizia a salire e ci sarà battaglia in chiave classifica generale. Andiamo a scoprire la frazione odierna nel dettaglio con percorso, altimetria e favoriti.

Loading...

Loading...

PERCORSO

La frazione misura 150 chilometri e non presenta grandi salite prima del noto vulcano. Tuttavia, il tracciato non è semplice. A precedere l’erta conclusiva, infatti, ci saranno una lunga serie di brevi salite che metteranno fatica nelle gambe degli atleti. I due traguardi volanti in programma sono situati uno a Zafferana Etnea, al chilometro 107, e uno a Linguaglossa, al chilometro 131, ai piedi del vulcano. L’ascesa finale misura quasi 18 chilometri. I primi 3,5 hanno una pendenza media del 5,1%. Nei nove chilometri successivi, l’erta diventa più dura e la pendenza è costante attorno al 7%. Dopodiché spiana per tre chilometri, prima di impennarsi negli ultimi tre, ove la pendenza media è dell’8,8%.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Filippo Ganna al 99% perderà la sua Maglia Rosa, dunque ci sarà una doppia sfida. A provarci per il simbolo del primato sicuramente Joao Almeida (Deceuninck Quick-Step), giovane portoghese che può far bene, ma l’uomo più atteso è Geraint Thomas (INEOS Grenadiers). Tutti contro il gallese, che potrebbe già balzare in vetta alla classifica con margine su tutti, visto il vantaggio accumulato a cronometro. A sfidarlo sicuramente Simon Yates (Mitchelton-Scott), che sembra il più adatto ad attaccare su un’ascesa simile. Occhio però a tutti coloro che dovranno recuperare: dal padrone di casa Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo), passando per Jakob Fuglsang (Astana), fino ad arrivare a Rafal Majka (Bora-hansgrohe) e Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma).

