Giro d’Italia 2020, la tappa di domani Monreale-Palermo: paesi, Comuni e Province attraversati. Orari e quando passa il Giro sotto casa tua

Scatterà domani, sabato 3 ottobre, l’edizione 2020 del Giro di’Italia, con la prima tappa, una cronometro individuale: saranno 15.1 i km contro il tempo da Monreale a Palermo. La partenza del primo corridore è prevista attorno alle 13.15, mentre l’arrivo dell’ultimo ciclista è fissato attorno alle 16.30. Di seguito l’elenco completo di vie, strade e paesi attraversati dalla corsa domani:

Tappa 1 crono-tabella Monreale-Palermo cronometro individuale km 15.1 Sabato 3 ottobre

PROVINCIA DI PALERMO

250 MONREALE 􀀆 0,0 0,0 15,1 00:00:00 00:00:00 00:00:00

295 sottopasso 􀀝 20m 1,0 1,0 14,1 00:02:26 00:02:15 00:02:06

312 Monreale-Cattedrale 􀀞 P.Vitt.Emanuele-sp.69 0,1 1,1 14,0 00:02:46 00:02:33 00:02:22

22 via Roma 􀀝 5,6 9,4 5,7 00:11:31 00:11:00 00:10:33

20 Piazza Don Sturzo 􀀆 1,3 10,7 4,4 00:12:54 00:12:21 00:11:50

18 via Duca della Verdura 􀀝 1,1 11,8 3,3 00:14:05 00:13:29 00:12:56

29 Esedra Matteotti 􀀯 1,3 13,1 2,0 00:15:47 00:15:07 00:14:31

19 PALERMO 􀀆 via della Libertà 2,0 15,1 0,0 00:17:50 00:17:06 00:16:26

NOTE

Partenza primo corridore:

13:15 circa

Arrivo ultimo corridore:

16:30 circa

Intermedio:

km 1.1 – Monreale-Cattedrale

km 9.4 – via Roma

Gran Premio della Montagna:

km 1.1 – Monreale-Cattedrale – m 312 (4ª cat.)

Foto: Valerio Origo