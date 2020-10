Giro d’Italia 2020, la tappa di domani Cernusco sul Naviglio-Milano: paesi, Comuni e Province attraversati. Orari e quando passa il Giro sotto casa tua

Si concluderà domani, domenica 25 ottobre, l’edizione 2020 del Giro d’Italia, con la ventunesima tappa, la terza a cronometro: saranno 15.7 i km contro il tempo da Cernusco sul Naviglio a Milano. La partenza del primo corridore è prevista alle 13.20, mentre l’arrivo dell’ultimo ciclista è previsto tra le 16.29 e le 16.31. Di seguito l’elenco completo di vie, strade e paesi attraversati dalla corsa domani:

Tappa 21 cronotabella Cernusco sul Naviglio-Milano cronometro individuale km 15.7 Domenica 25 ottobre

PROVINCIA DI MILANO

133 CERNUSCO SUL NAVIGLIO 􀀆 v.G.Marconi 0,0 0,0 15,7 00:00:00 00:00:00 00:00:00

128 Ins. ss.11 􀀞 ss.11 1,5 1,5 14,2

126 Rotatoria di via Palmanova 􀀆 6,5 9,2

126 via Bruno Cesana 􀀞 3,4 9,9

127 via Padova 􀀝 0,4 10,3 5,4 00:12:11 00:11:43 00:11:18

121 Piazzale Loreto 􀀆 C.so Buenos Aires 1,9 12,2 3,5

120 Porta Venezia 􀀆 C.so Venezia 1,5 13,7

120 Piazza San Babila 􀀞 C.so Matteotti 14,7

120 MILANO 􀀆 Piazza Duomo 1,0 15,7 0,0 00:18:07 00:17:27 00:16:50

NOTE

Partenza primo corridore:

Circa ore 13.20

Arrivo ultimo corridore:

Circa ore 16.30

Intermedio:

km 10.3 – via Padova

