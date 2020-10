Giro d’Italia 2020, la tappa Cervia-Monselice di oggi: orari di partenza e di arrivo. Tutti i comuni e province che verranno attraversati

Oggi venerdì 16 ottobre si corre la tredicesima tappa del Giro d’Italia 2020, 192 km da Cervia a Monselice. Sulla carta si tratta di una frazione molte semplice e teoricamente rivolta ai velocisti prima di un weekend di fuoco caratterizzato dalla Cronometro del Prosecco e dall’arrivo in salita a Piancavallo. Primi 155 km totalmente pianeggiante, poi in rapida successione i due GPM di quarta categoria del Roccolo e del Calaone, zampellotti semplici e che non dovrebbero mescolare le carte in tavola prima dei 15 km conclusivi totalmente pianeggiante. Le squadre degli sprinter cercheranno l’arrivo in volata, ma attenzione a dei possibili attacchi nel finale.

Loading...

Loading...

La tappa si sviluppa tra Emilia-Romagna e Veneto, tra le province di Ravenna, Ferrara, Rovigo, Padova. Di seguito tutti i paesi e i Comuni attraversati durante la Cervia-Monselice, tredicesima tappa del Giro d’Italia 2020. Riportata anche la cronotabella con gli orari di passaggio città per città, provincia per provincia: scopri quando il Giro d’Italia passa sotto casa tua.

CERVIA-MONSELICE, TREDICESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA: COMUNI E PAESI ATTRAVERSATI

PROVINCIA DI RAVENNA: Cervia, Mezzano, Alfonsine, Lavezzola.

PROVINCIA DI FERRARA: Argenta, Consandolo, Portomaggiore, Voghiera, Ponte Po di Volano, Malborghetto di Coreggio.

PROVINCIA DI ROVIGO: Polesella, Rovigo.

PROVINCIA DI PADOVA: Boara Pisani, Pozzonovo, Monselice, Battaglia Terme, Galzignano Terme, Torreglia, Roccolo, Passo Roverello, Fontanafredda, Cinto Euganeo, Rivadolmo, Calaone, Este, Baoene, Monselice.

CERVIA-MONSELICE : PROGRAMMA, ORARIO DI PARTENZA, ORARIO DI ARRIVO

VENERDÌ 17 OTTOBRE:

Orario di partenza: 11.40

Orario di arrivo: 16.10-16.40 (circa)

CERVIA-MONSELICE , COME VEDERE LA TAPPA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport dalle ore 11.30 e su Rai Due dalle ore 14.00.

Diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 12.00.

Diretta streaming su Rai Play, su Eurosport Player e su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse