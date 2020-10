Giro d’Italia 2020: la nuova classifica dopo la positività di Simon Yates. Almeida in maglia rosa, Nibali 5° a 1’01”

Simon Yates ha dovuto abbandonare il Giro d’Italia 2020 a causa della sua positività al Covid-19. Il britannico aveva accusato alcuni sintomi al termine della tappa di ieri, dove si era staccato un paio di volte a causa di un ventaglio e di una caduta altrui, riuscendo comunque a rientrare nel gruppo principale. Il britannico, presentatosi alla Corsa Rosa con il dichiarato obiettivo di vincere, era andato in crisi sull’Etna lunedì scorso, pagando a caro prezzo il primo arrivo in salita.

Il capitano della Mitchelton-Scott occupava la 21ma posizione in classifica generale a 3’52” di ritardo dalla maglia rosa indossata dal portoghese Joao Almeida e sembrava essere fuori dai giochi per le posizioni che contano, a meno di grandi attacchi da lontano. Naturalmente la sua esclusione forzata riscrive anche la classifica del Giro d’Italia 2020 in avvio dell’ottava tappa, 200 km da Giovinazzo a Vieste, con parecchie insidie previste prima dell’arrivo in salita a Roccaraso in programma domani.

La speranza è che la corsa possa proseguire normalmente e arrivare fino a Milano tra un paio di settimane. Al momento Almeida sta tenendo molto bene il simbolo del primato e ha 43” di vantaggio sullo spagnolo Pello Bilbao, 48” sull’olandese Wilco Kelderman e 59” sul belga Harm Vanhoucke. Sulla carta, però, i favoriti per il successo finale sono il nostro Vincenzo Nibali (quinto a 1’01”) e il danese Jakob Fuglsang (settimo a 1’19”), senza però dimenticarsi di Domenico Pozzovivo (sesto a 1’05”) e dell’olandese Steven Kruijswijk (ottavo a 1’21”). Di seguito la nuova classifica del Giro d’Italia 2020 dopo il ritiro di Simon Yates per positività a Covid-19.

CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2020 (top-50):

1 1 – ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 24:48:29

2 2 – BILBAO Pello Bahrain – McLaren 0:43

3 3 – KELDERMAN Wilco Team Sunweb 0:48

4 4 – VANHOUCKE Harm Lotto Soudal 0:59

5 5 – NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo 1:01

6 6 – POZZOVIVO Domenico NTT Pro Cycling 1:05

7 7 – FUGLSANG Jakob Astana Pro Team 1:19

8 8 – KRUIJSWIJK Steven Team Jumbo-Visma 1:21

9 9 – KONRAD Patrick BORA – hansgrohe 1:26

10 10 – MAJKA Rafał BORA – hansgrohe 1:32

11 11 – HINDLEY Jai Team Sunweb 1:33

12 12 – MASNADA Fausto Deceuninck – Quick Step 1:38

13 13 – ZAKARIN Ilnur CCC Team 1:44

14 14 – PERNSTEINER Hermann Bahrain – McLaren 1:48

15 15 – PEDRERO Antonio Movistar Team 1:56

16 16 – SAMITIER Sergio Movistar Team 2:12

17 17 – HAMILTON Lucas Mitchelton-Scott 2:47

18 18 – MCNULTY Brandon UAE-Team Emirates 2:57

19 19 – GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers 3:18

20 20 – KNOX James Deceuninck – Quick Step 3:26

21 22 – PARET-PEINTRE Aurélien AG2R La Mondiale 4:31

22 23 – HARPER Chris Team Jumbo-Visma 4:57

23 24 – BOUWMAN Koen Team Jumbo-Visma 5:17

24 25 – CASTROVIEJO Jonathan INEOS Grenadiers 6:49

25 26 – DOMBROWSKI Joe UAE-Team Emirates 7:15

26 28 ▲1 WARBASSE Larry AG2R La Mondiale 7:38

27 29 ▲1 OOMEN Sam Team Sunweb 8:12

28 31 ▲2 VALTER Attila CCC Team 9:35

29 30 – ROSSETTO Stéphane Cofidis, Solutions Crédits 9:46

30 32 ▲1 TUSVELD Martijn Team Sunweb 10:37

31 33 ▲1 KANGERT Tanel EF Pro Cycling 10:38

32 35 ▲2 HAIG Jack Mitchelton-Scott 12:36

33 36 ▲2 BRAMBILLA Gianluca Trek – Segafredo 12:39

34 34 ▼1 FABBRO Matteo BORA – hansgrohe 12:46

35 37 ▲1 NAVARRO Daniel Israel Start-Up Nation 16:08

36 39 ▲2 FELLINE Fabio Astana Pro Team 16:26

37 38 – HÄNNINEN Jaakko AG2R La Mondiale 16:31

38 40 ▲1 CAICEDO Jonathan Klever EF Pro Cycling 17:46

39 41 ▲1 GUERREIRO Ruben EF Pro Cycling 18:29

40 42 ▲1 VILLELLA Davide Movistar Team 18:57

41 44 ▲2 CARBONI Giovanni Bardiani-CSF-Faizanè 19:11

42 46 ▲3 FOSS Tobias Team Jumbo-Visma 19:43

43 43 ▼1 RODRÍGUEZ Óscar Astana Pro Team 19:49

44 45 – NIBALI Antonio Trek – Segafredo 20:11

45 48 ▲2 RUBIO Einer Augusto Movistar Team 22:11

46 52 ▲5 MOSCA Jacopo Trek – Segafredo 22:24

47 49 ▲1 GANNA Filippo INEOS Grenadiers 22:47

48 51 ▲2 DE LA PARTE Víctor CCC Team 22:50

49 50 – KOCHETKOV Pavel CCC Team 22:54

50 54 ▲3 HONORÉ Mikkel Frølich Deceuninck – Quick Step 24:53

