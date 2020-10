Giro d’Italia 2020, la Jumbo-Visma non riparte! Squadra ritirata dopo la positività di Kruijswijk a Covid-19

La Jumbo-Visma ha deciso di non ripartire al Giro d’Italia 2020! La formazione olandese, colpita dalla notizia della positività al Covid-19 di Steven Kruijswijk, non si è presentata al foglio firma della decima tappa, la cui partenza è fissata per le ore 11.55 a Lanciano (arrivo a Tortoreto, è la tappa dei muri in Abruzzo). La compagine non ha comunicato nulla ufficialmente tramite i propri canali, semplicemente i ciclisti non sono andati a firmare il tabellone al Villaggio di Partenza e non si sono schierati al via.

Si tratta di una brutta botta per il Giro d’Italia, anche perché è la seconda squadra che ha scelto di non rimettersi in moto dopo il giorno di riposo, visto che nella prima mattinata la Mitchelton-Scott aveva comunicato il suo ritiro in blocco in seguito alla positività del britannico Simon Yates riscontrata sabato mattina e di alcuni membri dello staff. Regolarmente al via, invece, il Team Sunweb, nonostante la positività dell’australiano Michael Matthews (ovviamente costretto all’abbandono).

Foto: Lapresse