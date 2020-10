Giro d’Italia 2020, Jonathan Caicedo: “Ho tentato la fortuna al traguardo volante. Ci riproverò per la Maglia Rosa”

Ieri ha rischiato di portarsi a casa, sull’Etna, davvero tutto. Centrando la fuga giusta Jonathan Caicedo si è preso il successo di tappa al Giro d’Italia 2020 ed è balzato in testa alla classifica dei GPM. Per lui però anche il salto in classifica generale, con il sogno Maglia Rosa che si è infranto per centesimi in favore di Joao Almeida. Il campione dell’Ecuador ha provato oggi a far saltare il banco al traguardo volante con abbuoni, il portoghese però non si è fatto sorprendere ed ha aumentato il margine.

Le parole del corridore della EF: “Non sono un corridore veloce. Ero in una situazione in cui avrei potuto prendere il comando della corsa quindi ho tentato la fortuna per prendere l’abbuono al traguardo volante. Non ha funzionato ma continuerò a lottare per la Maglia Rosa. Sono molto motivato”.

Foto: Lapresse