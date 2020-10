Giro d’Italia 2020, Jakob Fuglsang: “La Corsa Rosa è ancora molto lunga, continuerò a combattere”

La seconda settimana del Giro d’Italia 2020 è stata un autentico disastro per Jakob Fuglsang. Il danese dell’Astana ha perso molto tempo dai primi della classifica generale già nella frazione di Tortoreto, nella quale è stato vittima di una foratura nelle fasi calde della gara. In seguito, Jakob ha sofferto sia nella cronometro del Prosecco che sull’arrivo in salita di Piancavallo. Ora il vincitore dell’ultimo Giro di Lombardia si trova a oltre cinque minuti dalla maglia rosa Joao Almeida.

Fuglsang, tuttavia, non vuole gettare la spugna. Il danese ha parlato dei suoi propositi per la terza settimana sul sito della sua squadra, l’Astana. Queste le sue parole: “Sicuramente avrei preferito arrivare al secondo giorno di riposo occupando una posizione migliore in classifica generale. Tuttavia, la gara non è ancora finita e dobbiamo continuare a combattere. Ci sono ancora tre tappe di alta montagna e può succedere ancora di tutto. Cercherò di fare il massimo in classifica generale e, magari, di vincere una tappa. Non mi sento stanco e credo di poter crescere nei prossimi giorni“.

Foto: Lapresse