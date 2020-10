Giro d’Italia 2020, Jakob Fuglsang: “Il team oggi è stato fantastico e nel finale mi sentivo bene. Mi dispiace per Thomas”

Oggi sull’Etna, dopo la brutta cronometro di due giorni fa, Jakob Fuglsang è tornato il brillante corridore ammirato in agosto, quando vinse il Giro di Lombardia. Il danese in salita si è espresso su ottimi livelli ed è arrivato al traguardo insieme a Nibali, Pozzovivo e Majka. L’unico tra gli uomini di classifica che è riuscito a fare meglio è stato il neerlandese Wilco Kelderman.

A fine tappa, Fuglsang ha commentato la sua prestazione e quanto accaduto allo sfortunato Geraint Thomas. Queste le sue parole: “E’ stata una buona giornata per me. Nel finale gli scatti si sono susseguiti, ma stavo bene e sono riuscito a rispondere a tutti i cambi di ritmo. Il team oggi è stato fantastico, soprattutto Manuele Boaro. E’ bello poter finalmente sorridere dopo due giorni da incubo, in cui abbiamo perso due corridori fortissimi come Lopez e Vlasov. Mi dispiace molto, tuttavia, per la caduta di Thomas. Non è bello guadagnare tempo sui rivali in questo modo“.

Foto: Lapresse