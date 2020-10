Giro d’Italia 2020, Jakob Fuglsang: “Ho dovuto inseguire, sono contento di non avere perso nulla”

Jakob Fuglsang sperava di vivere una giornata tranquilla al Giro d’Italia 2020 e invece la settima frazione si è rivelata decisamente più complicata del previsto. Nelle battute iniziali della Matera-Brindisi, infatti, si sono creati dei ventagli e il danese è rimasto sorpreso, non riuscendo a restare nel gruppo davanti in cui figuravano la maglia rosa Joao Almeida e il pimpante Vincenzo Nibali. Il capitano dell’Astana è stato costretto a un lungo inseguimento, riuscendo comunque a rientrare e a tagliare il traguardo insieme agli altri uomini di classifica, restando così in piena lotta per la conquista della maglia rosa.

Jakob Fuglsang ha raccontato la sua giornata tramite i canali ufficiale della squadra kazaka: “La giornata è stata impegnativa. All’inizio siamo rimasti fuori dal gruppo principale e abbiamo dovuto inseguire, siamo riusciti a rientrare e poi siamo rimasti in testa per il resto della tappa. Sono contento di non avere perso nulla e sono soddisfatto di com’è andata la giornata, anche perché in queste giornate si può perdere molto. Va bene così“.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse