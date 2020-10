Giro d’Italia 2020, Jakob Fuglsang: “È stata una buona giornata. In salita ho dimostrato di essere tra i migliori”

Ci si attendeva una tappa esplosiva e con distacchi importanti che avrebbero potuto ridisegnare la classifica ma così non è stato. La nona frazione del Giro d’Italia 2020 con l’arrivo a Roccaraso ha visto i big della classifica correre in difesa fino agli ultimi quattrocento metri. Jakob Fuglsang è stato uno dei migliori tra gli uomini di classifica.

Il capitano dell’Astana si dice comprensibilmente soddisfatto del risultato ottenuto: “È stata una giornata molto lunga con una partenza davvero veloce. La Deceuninck ha cercato di prendere il controllo dalla penultima salita e la Trek ha cercato di mettere pressione. Ma la mia squadra ha fatto un ottimo lavoro, mi ha protetto tutto il giorno, mi è rimasta intorno e si è assicurata che non ci fossero problemi. Nell’ultima salita è stata la mia parte, ma anche Fabio è rimasto a lungo con me e ha lavorato perfettamente per me. Oggi era davvero importante rimanere in gruppo e ho capito che dovevo aspettare gli ultimi 3 km. Ma si è scoperto che c’era molto vento contrario negli ultimi chilometri, quindi non ho visto alcuna possibilità di provare qualcosa prima delle ultime centinaia di metri. Ero con tutti i contendenti in classifica generale e quindi ho dato il massimo e ho guadagnato un po’ di tempo nella classifica generale. Tutto sommato, è stata una buona giornata per me e per la squadra e sono contento dei risultati ottenuti finora. È un buon modo per affrontare la giornata di riposo in questo modo, guadagnando un po’ di tempo in classifica generale e penso di aver dimostrato ancora una volta che in salita sono tra i migliori. È una bella sensazione. Spero che arrivino delle belle giornate di sole“.

Foto: Lapresse