Giro d’Italia 2020: il triste bollettino medico di Luca Wackermann. Trauma cranico, diverse ferite e frattura alle ossa nasali

Una caduta improvvisa, della quale ancora non si hanno certezze. Purtroppo lo sfortunato protagonista è stato Luca Wackermann, al quale auguriamo una pronta guarigione. L’azzurro della Vini Zabù Brado KTM ha centrato in pieno, assieme al compagno di squadra Etienne Van Empel, al termine della quarta tappa del Giro d’Italia 2020, delle transenne nel tratto finale di gara finendo a terra in modo brutale. A differenza dell’olandese, il nativo di Rho non è riuscito a rialzarsi ed è stato portato prontamente in ospedale: scontato dire che sarà costretto ad abbandonare la Corsa Rosa.

Di seguito il bollettino medico riportato da Tuttobiciweb: “Trauma cranico commotivo, frattura ossa nasali, ferita lacerocontusa sopracciglio sinistro, regione mentoniera, ferita lacera ginocchio dx., contusioni escoriate multiple al volto in particolare allo zigomo sin. e buccale, contusione lombosacrale, escoriazioni multiple arti superiori e inferiori”.

Foto: Lapresse