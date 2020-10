Giro d’Italia 2020, il team manager della Mitchelton-Scott: “Abbiamo deciso di ritirarci per responsabilità sociale nei confronti dei nostri atleti e del gruppo”

Si conclude ancor prima del giro di boa il Giro d’Italia 2020 della Mitchelton-Scott, squadra australiana che aveva già perso tre giorni fa il proprio capitano e uomo di punta in ottica maglia rosa Simon Yates dopo la positività del britannico al Covid. Il team aussie ha deciso di non presentarsi al via della decima tappa in programma oggi da Lanciano a Tortoreto in seguito al contagio di quattro membri dello staff, risultati positivi in occasione della terza tornata di tamponi effettuata negli ultimi due giorni.

Di seguito le prime dichiarazioni rilasciate dal team manager della Mitchelton-Scott, Brent Copeland: “Purtroppo lunedì sera abbiamo ricevuto la notizia di avere alcuni risultati positivi al COVID-19 per i membri del nostro staff dopo il nostro terzo ciclo di test in tre giorni. Come responsabilità sociale nei confronti dei nostri corridori e del nostro staff, del gruppo e dell’organizzazione della gara abbiamo preso la decisione di ritirarci dal Giro d’Italia. Per fortuna le persone colpite rimangono asintomatiche o con sintomi lievi, ma la salute di tutti i nostri atleti e del personale è la priorità principale e ora siamo concentrati sul trasportarli in sicurezza nelle aree in cui sono più a loro agio per condurre un periodo di quarantena. Auguriamo alla RCS e al resto del gruppo di concludere con successo l’edizione di quest’anno del Giro d’Italia e non vediamo l’ora di tornare nel 2021“.

Foto: Valerio Origo