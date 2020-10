Giro d’Italia 2020, il CPA su Wackermann: “Indaghiamo, chi ha sbagliato si assuma le responsabilità”

Una caduta a tratti inspiegabile. Sfortunati protagonisti la Vini Zabù Brado KTM e su tutti Luca Wackermann, finito a terra assieme al compagno di squadra Etienne Van Empel. Le immagini televisive non hanno chiarito la situazione, ma, come riportato dal team manager della formazione toscana Citracca, le transenne che hanno intralciato la corsa dei corridori sarebbero entrate in strada a causa del vento spostato dall’elicottero.

Ad intervenire è la Cyclistes Professionnels Associés, il CPA, che protegge i diritti dei corridori. In un tweet: “Un nostro delegato sta indagando su cosa sia successo al Giro, chiaramente chi ha causato questo serio e inaccettabile incidente dovrà assumersi le sue responsabilità” con l’in bocca al lupo ai due corridori coinvolti.

Our delegate is investigating what happened today at the #Giro, clearly whoever caused this serious and unacceptable accident will have to take responsibility. Forza @LucaWackermann and @etiennevanempel! https://t.co/SVB9riYd9p

