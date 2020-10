Giro d’Italia 2020, Geraint Thomas si stacca dal gruppo! Il britannico soffre dopo la caduta, crisi prima dell’Etna

Geraint Thomas è in grandissima difficoltà durante la terza tappa del Giro d’Italia 2020. A una trentina di chilometri dall’arrivo, posto in cima all’Etna (dal versante inedito di Piano Provenzana), il britannico si è staccato dal gruppo compatto! L’alfiere della Ineos Grenadiers, tra i grandi favoriti per la vittoria finale e già davanti a tutti i big dopo la cronometro d’apertura (26” di vantaggio su Simon Yates, 1’06” su Vincenzo Nibali), è caduto durante il tratto di trasferimento prima del via ufficiale della frazione odierna e poi ha sofferto tantissimo, staccandosi quando mancavano una decina di chilometri all’imbocco dell’ascesa conclusiva.

Geraint Thomas, visibilmente sofferente e in criticità fisica, è poi rientrato in gruppo trascinato da un superlativo Filippo Ganna e ha incominciato la salita insieme agli altri big. Se le sue condizioni saranno queste anche sulle rampe lungo il Vulcano, rischia di arrivare al traguardo con un ritardo importante e di restare fuori dalla lotta per la conquista del Trofeo Senza Fine. A guidare il gruppo è la scatenata Trek-Segafredo di Vincenzo Nibali, il quale sta fiutando un’occasione importantissima.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse