Giro d’Italia 2020, Geraint Thomas: “Posso essere contento di com’è andata”

La prima piazza di Filippo Ganna, la quarta di Geraint Thomas che ha guadagnato secondi su secondi su tutti i rivali diretti in chiave classifica generale. Una prima tappa di Giro d’Italia 2020 da Monreale a Palermo ricca di soddisfazioni per il Team INEOS Grenadiers che a cronometro si esalta. Il gallese ha rifilato già più di un minuto a Vincenzo Nibali e Jakob Fuglsang, non può che essere entusiasta.

Le sue parole all’arrivo: “C’era vento. Era a raffiche ma sembrava abbastanza regolare. Questo è stato un vantaggio. Penso di essere stato leggermente troppo aggressivo nella fase iniziale perché negli ultimi due chilometri ho iniziato a non avere più le gambe, il che è stato un peccato perché c’era un po’ più di vento contrario, ma ho sicuramente svuotato il serbatoio. Ero cauto in curva perché avevo visto che alcuni ragazzi erano caduti. Non c’erano assolutamente rischi. Posso ancora essere abbastanza contento di come è andata”.

Loading...

Loading...

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse