Giro d’Italia 2020: Filippo Ganna senza limiti. Campione totale a 360°. Sognando la Roubaix e i Mondiali in linea…

Cinque vittorie in stagione, il Mondiale a cronometro in quel di Imola, due successi di tappa al Giro d’Italia 2020, alla prima partecipazione e la Maglia Rosa vestita per due giorni. Le statistiche dicono poco su ciò che sta costruendo in questa annata Filippo Ganna: il palmares del fenomeno piemontese continua ad arricchirsi, ma i limiti non sono ancora chiari, con il pubblico tricolore che può continuare a sognare davvero in grande.

Giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, l’uomo della INEOS Grenadiers sta aggiungendo sempre più tasselli. Da essere un gran cronoman è diventato il dominatore della disciplina, quasi imbattibile, ed ora, con la perla odierna nella Corsa Rosa, andandosi ad imporre in solitaria nella durissima frazione con arrivo a Camigliatello Silano, ha lanciato un nuovo segnale verso gli avversari: anche nelle gare in linea fa paura a tutti.

Gli obiettivi nella testa di Ganna sono chiari ormai, soprattutto per il 2021: ci sono le Olimpiadi di Tokyo, tra pista e strada, con un numero indecifrabile (al momento) di medaglie da conquistare. Per il futuro però ci sono diversi sogni da poter avverare: il motore del fenomeno azzurro dà speranze anche in chiave Classiche del Nord, con la Parigi-Roubaix (già vinta a livello under 23) che sembra cucita per le sue caratteristiche. Da non sottovalutare una crescita per Milano-Sanremo, Giro delle Fiandre e, perché no, Mondiali in linea (ci sarebbe bisogno ovviamente di un percorso ideale alle sue possibilità).

Foto: Lapresse