Giro d’Italia 2020, Fabio Felline: “Sono molto contento, gran lavoro di Fuglsang”

È raro che un uomo di classifica si metta al servizio di un velocista. Jakob Fuglsang è stato però per anni gregario e sa come si aiutano i compagni: il danese lo ha fatto anche oggi, nel finale della sesta tappa del Giro d’Italia 2020, trascinando allo sprint Fabio Felline, che è giunto terzo alle spalle di Arnaud Démare e Michael Matthews.

Le parole del piemontese: “Sono super contento, ovviamente la vittoria di tappa sarebbe stata meglio ma il terzo posto in un Grande Giro in mezzo a velocisti così forti mi rende felice. La squadra ha fatto un ottimo lavoro, mi ha guidato negli ultimi chilometri e mi ha portato in ottima posizione. Soprattutto Jakob, è un onore che il settimo in classifica generale abbia lavorato per il mio sprint. Ieri siamo rimasti tutti insieme e abbiamo cercato di risparmiare energie e oggi ho avuto la possibilità di provare qualcosa. Questo risultato è qualcosa di speciale per me perchè dimostra che posso competere contro i velocisti puri”.

