Giro d’Italia 2020, Elia Viviani: “Si spera di rimanere nel gruppo di testa, oggi può essere il giorno per il primo sprint”

Elia Viviani, fino a questo momento, non è stato particolarmente fortunato. Domenica, al traguardo intermedio, è caduto procurandosi parecchie contusioni e abrasioni, ma è comunque riuscito a rimanere in corsa e oggi che ne ha la possibilità è alla ricerca della sua prima affermazione non solo del Giro, ma anche del 2020.

Queste le dichiarazioni riportate all’account ufficiale Twitter della corsa: “Penso che dopo tre giorni senza sprint oggi possa essere il giorno. C’è questa salita, quindi… tutti gli sprinter ne hanno paura, ma si spera che si possa rimanere nel primo gruppo e fare il primo sprint del Giro. Con il team faremo tutto quello che potremo, siamo molto concentrati per fare il primo sprint del Giro per vedere chi è il migliore in questo inizio“.

Viviani, in carriera, ha vinto cinque tappe al Giro, una nel 2015 e ben quattro nel 2018, oltre ad essersene aggiudicate tre alla Vuelta e una al Tour de France lo scorso anno.

Foto: LaPresse