Giro d’Italia 2020, Domenico Pozzovivo: “Sono vecchio, ma mi difendo ancora…La condizione è ottima”

“Vedendo come si è messa la corsa, non è più una follia puntare al podio“. Domenico Pozzovivo crede davvero nel colpaccio grosso al Giro d’Italia 2020 e le dichiarazioni rilasciate alla Gazzetta dello Sport mostrano tutto il suo ottimismo dopo la nona tappa, andata in scena nella giornata di ieri. Il lucano, con un cambio di ritmo nel finale insieme all’olandese Wilco Kelderman e al danese Jakob Fuglsang, è riuscito a portarsi al quarto posto in classifica generale, attardato di 53” dalla maglia rosa indossata dal portoghese Joao Almeida. L’alfiere della NTT è il migliore italiano in graduatoria (ha 4 secondi di margine su Vincenzo Nibali) e ora vuole provare a migliorare i quinti posti ottenuti nel 2014 e nel 2018.

Il 37enne parla chiaro alla rosea: “La premessa è che basta un attimo per ritrovarsi settimo od ottavo, visto l’equilibrio che c’è. Però onestamente ho l’impressione che siamo tutti lì, tutti vicini. E la mia condizione è ottima“. E la battuta finale strappa un sorriso: “A qualcosa l’età servirà… qui è pieno di ragazzi che vogliono superarci, ma noi vecchietti ci difendiamo ancora“.

Domenico Pozzovivo si gode il primo giorno di riposo, domani la carovana ripartirà con la tappa dei muri in Abruzzo e il lucano vuole continuare a essere protagonista per puntare concretamente al podio. Le tante salite in programma nella seconda parte del Giro d’Italia sono assolutamente congeniali alle sue caratteristiche, dovrà essere ben pimpante in ogni frangente e poi cercare di difendersi nelle due cronometro in programma.

stefano.villa@oasport.it

Foto: Lapresse