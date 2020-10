Giro d’Italia 2020, Domenico Pozzovivo: “Queste sono state le tre settimane più importanti della mia vita”

Si è conclusa oggi, domenica 25 ottobre, l’edizione 2020 del Giro d’Italia, con la ventunesima tappa, la terza a cronometro: sono stati 15.7 i km contro il tempo da Cernusco sul Naviglio a Milano. Vittoria dell’azzurro Filippo Ganna della Ineos Grenadiers, squadra che vince il Giro con il britannico Tao Geoghegan Hart, che oggi scavalca l’australiano del Team Sunweb Jai Hindley. Di seguito le dichiarazioni di Domenico Pozzovivo, undicesimo nella generale finale, terzo degli italiani in graduatoria.

Al sito ufficiale della NTT il lucano ha dichiarato: “È incredibile e penso che queste siano state le tre settimane più importanti della mia vita. Pensare di poter recuperare ed essere in lotta per la classifica generale al Giro, in realtà è incredibile. E ora l’ho fatto, con il pieno supporto della squadra. Questa è stata una corsa molto importante, è bello tornare in buona forma in un GT e lottare anche per la classifica generale. Tutto ciò è stato molto importante per me, per la mia famiglia, ma anche per la squadra“.

Foto: LaPresse