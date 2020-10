Giro d’Italia 2020, domani si torna a battagliare in salita! Vincenzo Nibali mette alla prova Joao Almeida sul Valico di Monte Scuro

Con il trasferimento sulla Penisola, il Giro d’Italia 2020 torna a salire. Gli uomini di classifica della corsa rosa torneranno a battagliare dopo la giornata di oggi di relativo ‘riposo’. La maglia di leader della generale è rimasta sulle spalle di Joao Almeida; il portoghese della Deceuninck-Quick Step, che oggi ha guadagnato due secondi sugli avversari con lo scatto sul traguardo volante di Barcellona Pozzo di Gotto, sarà chiamato alla prima vera difesa del primato nella Mileto – Camigliatello Silano, quinta tappa tutta in Calabria, e dovrà difendersi dai possibili attacchi avversari, in primis Vincenzo Nibali.

L’esperto corridore siciliano è diventato il grande favorito per il Giro dopo il ritiro di Geraint Thomas e la crisi sull’Etna di Simon Yates. La giornata di domani potrebbe essere un modo per il leader della Trek-Segafredo di mettere alla prova i propri avversari, in primis il sorprendente leader Almeida. Il 22enne nato a Caldas de Rainha, considerato da molti un prossimo talento del ciclismo mondiale, è difatti al suo primo Grande Giro della sua carriera e dovrà testare la sua tenuta contro un vecchio volpone come Nibali. Domani potrebbe essere un’occasione per mettere alla prova l’esperienza del portoghese: la tappa calabrese è la prima della corsa rosa a superare i 200 chilometri (225, per la precisione) e vede un percorso assai agitato, con tre Gran Premi della Montagna. I primi due di terza categoria, a Catanzaro e a Tiriolo, e continui saliscendi faranno da antipasto per il Valico di Monte Scuro, quasi 25 chilometri al 5.6% di pendenza media ma con picchi che arrivano anche al 18%. Una salita lunga e in alcuni tratti assai complicata, un banco di prova di buon livello per Almeida che aveva perso contatto già negli ultimi chilometri dell’Etna, mettendo a repentaglio la chance di vestire la maglia rosa. Il leader della generale potrà però limitare i danni anche grazie ai 10 chilometri dal Valico al traguardo, in discesa. La corsa si farà dunque negli ultimi 35 chilometri, con Vincenzo Nibali che vorrà tastare con mano la consistenza del giovane Almeida.

Foto: LaPresse