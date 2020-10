Giro d’Italia 2020, domani la triplice scalata del Sestriere: l’altimetria dettagliata per l’ultima sfida decisiva in montagna

Domani inizierà il weekend decisivo del Giro d’Italia 2020 con l’ultima frazione di montagna in programma: l’Alba-Sestriere di 190 chilometri che prevede ben tre scalate, da due versanti differenti, proprio della salita che fu teatro dei successi di Fausto Coppi al Tour de France del 1952 e di Claudio Chiappucci alla Grande Boucle del 1992. Non sarà certamente una frazione dura come quella vista ieri, nella quale giganteggiava lo Stelvio, ma potrebbe comunque rivoluzionare una classifica che vede i primi tre racchiusi in 15″.

I corridori scaleranno il Sestriere per la prima volta dal versante di Pinerolo. L’ascesa misura ben 31,8 chilometri, ma la pendenza media è appena del 4%. Dopo una prima parte già molto blanda, con solo mille metri sopra il 7%, dal chilometro 14 al chilometro 24 l’erta non supererà quasi mai il 3%. Negli ultimi ottomila metri, invece, si inasprisce un po’, ma parliamo comunque di una pendenza attorno al 6%.

Un po’ più duro, invece, è il versante previsto per le ultime due scalate. Sono 6,9 chilometri al 7,2% e ci sono due tratti, di circa mille metri ciascuno, con pendenze attorno al 10%. Qua Geogheghan Hart potrà attaccare la maglia rosa Kelderman con l’intento di scalzarlo dalla testa della graduatoria generale. Salvo crisi del neerlandese, però, non sarà facile scavare distacchi importanti.

L’ALTIMETRIA DELLA ALBA-SESTRIERE

Foto: Lapresse