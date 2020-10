Giro d’Italia 2020: chi è Tao Geoghegan Hart. Maglia bianca e maglia rosa non per caso. Un nuovo gioiello britannico

Nessuno alla vigilia del Giro d’Italia 2020 avrebbe potuto immaginare Tao Geoghegan Hart in rosa a Milano. Il giovane corridore britannico, che ha conquistato anche la maglia bianca, però, non è certo un vincitore improvvisato. Sin da quando militava nelle categorie giovanili, infatti, Tao si era segnalato come un prospetto eccellente per le gare a tappe. Fu proprio l’Italia la terra in cui il suo talento si rivelò per la prima volta. Nel 2013, infatti, Geoghegan Hart conquistò la frazione inaugurale e classifica generale del prestigioso Giro della Lunigiana, una delle manifestazioni più ambite della categoria juniores.

Nel triennio successivo, passato tra le file della Axeon di Axel Merckx tra gli U23, Tao aveva colto tanti risultati prestigiosi. Citiamo due top-10 al Tour de l’Avenir, due top-15 al Giro di California, un settimo posto, tra i professionisti, all’USA Pro Challenge e i podi alla Corsa della Pace 2017 e al Giro di Savoia di quella stessa stagione. Il Bel Paese, oltretutto, gli fu caro anche al tempo, quando conquistò, sempre nel 2016, il Trofeo Piva, classica internazionale di categoria.

Tao è passato professionista nel 2017, ma le prime grandi prestazioni le ho sfornate nel 2018, quando si piazzò in top-5 sia al Giro di California che alla Vuelta a Burgos. L’anno scorso, il britannico ha fatto un ulteriore salto di qualità, testimoniato da un Tour of the Alps corso da protagonista assoluto, nel quale aveva conquistato due tappe e si era piazzato al secondo posto in classifica generale alle spalle del compagno Pavel Sivakov. Un infortunio lo aveva costretto a ritirarsi da un Giro d’Italia che aveva cominciato con un ottimo settimo posto nella cronoscalata del San Luca. Oggi, un anno e mezzo dopo, però, Tao si è ripreso con gli interessi ciò che la sfortuna gli aveva levato.

Foto: Lapresse