Tour de France 2024, Tao Geoghegan Hart costretto a rinunciare alla Grande Boucle

Il giorno della Grand Départ del Tour de France si avvicina. Sabato 29 giugno la Grande Boucle partirà da Firenze e l’edizione è particolarmente attesa per quello che i primattori del pedale sapranno offrire. Si deve però registrare un’assenza, cioè quella di Tao Geoghegan Hart. Il corridore britannico della Lidl-Trek non è stato inserito nell’elenco per la grande corsa a tappe francese.

Lo scalatore, infatti, deve fare i conti con i postumi di una malattia legata al Covid che l’ha condizionato non poco nell’ultimo periodo. Geoghegan Hart, inoltre, è stato anche protagonista di una caduta nella quinta tappa del Giro del Delfinato di quest’anno e si è procurato una dolorosa frattura a una costola.

Di conseguenza, questa defezione non stupisce più di tanto e il ciclista del Regno Unito dovrà in qualche modo mettere in un cassetto questa fase così negativa della propria carriera. Negli ultimi due anni, infatti, i riscontri non sono stati quelli che ci si aspettava da lui, ricordando la cavalcata vincente nel Giro d’Italia del 2020.