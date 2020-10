Giro d’Italia 2020: caduta per Luca Wackermann ed Etienne Van Empel. Citracca: “Colpa delle transenne e dell’elicottero, condizioni non buone”

Una vicenda che ha del clamoroso. Sfortunata protagonista la Vini Zabù Brado KTM e su tutti Luca Wackermann, caduto assieme al compagno di squadra Etienne Van Empel al termine della quarta tappa del Giro d’Italia 2020, terminata in quel di Villafranca Tirrena.

Le immagini televisive non hanno chiarito il perché della caduta dei due uomini della compagine Professional italiana. A delineare la situazione è stato però Angelo Citracca, team manager della formazione toscana, ai microfoni della RAI: “L’elicottero volava molto basso per fare le riprese, le transenne sono state divelte e sono finite in mezzo alla strada e i corridori non hanno potuto evitarle. Le condizioni di Luca non sono buone, era un po’ confuso per la botta, in ambulanza per fortuna si è ripreso, ed è stato portato in ospedale per accertamenti, aveva dolore nella zona del femore e del bacino, speriamo che non ci siano fratture”.

Foto: Lapresse