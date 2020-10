Giro d’Italia 2020, Almeida e Caicedo con lo stesso tempo. Perché il portoghese veste la maglia rosa? Il regolamento

Joao Almeida e Jonathan Caicedo hanno lo stesso tempo nella classifica generale del Giro d’Italia 2020. Perché è il portoghese a indossare la maglia rosa e non l’ecuadoriano, oggi trionfatore sull’Etna? Il motivo è molto semplice: in caso di parità di tempo, come prevede il regolamento, si vanno a recuperare i centesimi delle cronometro.

In questo caso se ne è disputata soltanto una, quella di due giorni fa (i 15,1 km da Monreale a Palermo). Joao Almeida concluse la sua prova in 15:56.16, mentre Jonathan Caideo si fermò a 16:34.44. Dunque quei 28 centesimi fanno la differenza, l’alfiere della Deceuninck-Quick Step si può godere il simbolo del primato, mentre il sudamericano si deve accontentare del sigillo sul primo arrivo in salita.

Foto: Lapresse