Ginnastica, Desiree Carofiglio si è rotta il tendine d’Achille. Brutto infortunio per l’azzurra, altra tegola per l’Italia

Desiree Carofiglio si è rotta il tendine d’Achille. Bruttissimo infortunio per la ginnasta milanese, un punto di riferimento della nostra Nazionale. La 20enne aveva infatti fatto parte della formazione che l’anno scorso conquistò la storica medaglia di bronzo nella gara a squadre dei Mondiali, contribuendo al risultato con il suo eccellente esercizio al corpo libero. L’azzurra aveva poi incominciato benissimo il 2020, risultando tra le migliori in assoluto durante le prime due tappe della Serie A, prima che l’emergenza sanitaria bloccasse tutto. La ragazza del Fanfulla Lodi si stava apprestando al rientro in pedana, in programma per sabato 17 ottobre con la terza tappa della Serie A a Napoli, ma purtroppo deve fare i conti con un grave infortunio e si opererà tra tre giorni.

Desiree Carofiglio sarà dunque chiamata a un lungo stop, con l’obiettivo di ritornare nel 2021 e lottare per un body per le Olimpiadi di Tokyo. L’incidente occorso all’allieva di Paolo Bucci segue quello capitato a Elisa Iorio un paio di settimane fa, altra pedina fondamentale delle Fate: doppia tegola per l’Italia guidata dal DT Enrico Casella, con la speranza che entrambi gli elementi si rimettano al meglio.

Desy ha raccontato in questo modo il suo infortunio attraverso i canali social: “Lo so non è una notizia che uno si aspetta di leggera, ma stamattina durante l’allenamento mi sono rotta il tendine d’achille e giovedì mi opereranno. Frustrazione, rabbia, tristezza sì ce le ho tutte, ma so anche che con l’aiuto di tutte le persone che mi sono accanto e di voi riuscirò a riprendermi al meglio! Già mi avete mandato tantissimi messaggi e mi ha fatto davvero tanto piacere sapere che mi siete vicino“.

Foto: Simone Ferraro/FGI