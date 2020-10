Ginnastica artistica, gli Europei 2020 si disputeranno! Cambia la sede, si va a Mersin prima di Natale

La giornata odierna era particolarmente attesa da tutti gli amanti della Polvere di Magnesio, visto che il Comitato Esecutivo della ex UEG era chiamato a prendere una decisione definitiva riguardo alla disputa degli Europei 2020 di ginnastica artistica. Ora è ufficiale: la rassegna continentale si disputerà in due tranche prima di Natale, ma si dovrà cambiare località rispetto a quella prevista. Baku, capitale dell’Azerbaijan, si è chiamata fuori a causa di problemi legati all’emergenza sanitaria e alla difficile situazione geo-politica. A subentrare è dunque Mersin, città della Turchia, già sede dei Giochi del Mediterraneo 2013.

Le date sono confermate: la competizione maschile avrà luogo dal 9 al 13 dicembre, quella femminile dal 17 al 20 dicembre. In entrambi i casi non verranno messi in palio pass per le Olimpiadi della prossima estate, fatto già comunicato la scorsa settimana. A questo punto resta comunque da capire se la kermesse avrà davvero luogo e quali Nazionali si presenteranno effettivamente al via in terra anatolica, ad esempio la Gran Bretagna ha già annunciato che rinuncerà all’appuntamento, anche se si tratta dell’unico evento internazionale di questa tormentata stagione.

Foto: Simone Ferraro/FGI