Gand-Wevelgem femminile 2020: vince allo sprint Jolien D’Hoore, quinta Marta Cavalli

È la padrona di casa Jolien D’Hoore la protagonista della Gand-Wevelgem al femminile: la belga riesce ad imporsi ad oltre un anno di distanza dall’ultima affermazione battendo in una volata ristretta la connazionale Lotte Kopecky.

A far esplodere la corsa ci pensa la solita Elisa Longo Borghini che fa la differenza sul Kemmelberg a 35 chilometri dall’arrivo e forma un gruppetto in avanscoperta. Con l’azzurra ci sono anche Lizzie Deignan e Ellen Van Dijk (Trek Segafredo), Amy Pieters e Jolien D’Hoore (Boels Dolmans), Sarah Roy (Mitchelton), Demi Vollering (Parkhotel), Lauren Stephens (TIBCO), Lotte Kopecky (Lotto), Marta Cavalli (Valcar) e Lisa Brennauer (Ceratizit). Il plotone non riesce a chiudere il buco che è di una trentina di secondi e le attaccanti vanno a giocarsi il successo in uno sprint ristretto.

Nella battaglia tutta belga D’Hoore piega Kopecki, poi, terza Lisa Brennauer seguita da Sarah Roy, mentre quinta è una super Marta Cavalli.

Foto: Lapresse