Fortitudo Bologna-Bamberg oggi: orario, tv, programma, streaming Champions League basket

Oggi, martedì 27 ottobre, al PalaDozza andrà in scena il match tra la Fortitudo Lavoropiù Bologna e il Brose Bambergi, valido per la prima giornata della Champions League 2020-2021 di basket. Andiamo a scoprire orari e programma della sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e in streaming.

La Fortitudo Bologna, arriva dalla sconfitta interna contro l’armata dell’Olimpia Milano, nonostante un secondo quarto che aveva illuso la squadra di Meo Sacchetti, ma soprattutto Aradori e compagni sono attualmente ultimi in classifica, con una sola vittoria all’attivo. Troppo poco per una squadra che puntava senza nascondersi a un posto nei playoff.

I tedeschi, che hanno in rosa Michele Vitali, hanno meno partite nelle gambe, avendo fin qui giocato solo tre turni della Coppa di Germania. E dopo due vittorie, nelle quali l’azzurro si è messo in mostra, è arrivato un pesante ko nell’ultima giornata contro il Ludwigsburg.

Il match tra Fortitudo Lavoropiù Bologna e Brose Bamberg inizierà alle ore 20.30. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live testuale dell’incontro garantendovi aggiornamenti puntuali minuto per minuto.

FORTITUDO BOLOGNA-BROSE BAMBERG OGGI: ORARIO, TV E STREAMING

Martedì 27 ottobre

Ore 20.30: Fortitudo Lavoropiù Bologna – Brose Bamberg

Diretta streaming – Eurosport Player

Diretta Live testuale – OA Sport

