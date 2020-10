F1, Valtteri Bottas una minaccia per Lewis Hamilton in gara a Imola? Partenza decisiva

“Non è mai facile andare in pole. Mi piace questa pista, soprattutto quando si può spingere al massimo. Una bellissima sensazione, quando si riescono a trovare quei due decimi nell’ultimo tentativo. Ho lavorato bene alla curva 2 e 3. Nell’ultima curva sapevo di dovere dare tutto, ho preso i giusti rischi e la macchina ha risposto bene. Sarà una bella lotta, Lewis e Max mi daranno la caccia. Speriamo che, con il passo buono, potremmo giocarcela“.

Con queste parole il finlandese Valtteri Bottas ha fatto sua la pole-position del GP dell’Emilia-Romagna, 13° round del Mondiale 2020 di F1. Sul celebre tracciato di Imola il finnico ha piazzato il colpo di reni decisivo, ripagando in parte con la stessa moneta il team-mate Lewis Hamilton che in modo similare si era preso la P.1 a Portimao (Portogallo). Valtteri si conferma grande pilota da time-attack ottenendo la terza pole stagionale e la 14ma in carriera. Come ha ammesso lui stesso, il circuito del Santerno è particolarmente gradito e la voglia di portare a tre il computo dei successi stagionali è elevata.

Da questo punto di vista, anche su di una pista ignota per lo più a tanti, la W11 ha dimostrato le sue eccezionali qualità, monopolizzando ancora una volta la prima fila con Hamilton secondo ad una incollatura. La domanda è: Bottas saprà stavolta concretizzare in gara quanto fatto il sabato? Il destino della corsa potrebbe decidersi al via. Il circuito dell’Enzo e Dino Ferrari, infatti, non offre tanti punti di sorpasso e una careggiata stretta potrebbe complicare le intenzioni dei piloti, costretti alla rimonta. In buona sostanza, larga parte della storia si potrebbe scrivere poco dopo il semaforo verde. Le strategie, da questo punto di vista, potrebbero offrire poco. Si parla, infatti, di una sola sosta e delle varianti non sono vantaggiose. Certo, molto dipenderà anche dal degrado delle gomme, anche loro da annoverare tra i punti interrogativi della corsa di domani.

