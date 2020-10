F1, Valtteri Bottas: “Peccato per il membro del team positivo al Covid, ma ho piena fiducia nella squadra”

Si è aperto con la consueta conferenza stampa piloti del giovedì il lungo weekend di gara del Nurburging, che torna finalmente a far parte del calendario iridato dopo sette anni per ospitare il Gran Premio dell’Eifel 2020, undicesimo round stagionale del Mondiale di F1. Valtteri Bottas, reduce dal secondo successo dell’anno ottenuto in quel di Sochi (dopo un digiuno di otto corse), è chiamato ad una grande prestazione per provare a tenere in vita le sue residue speranze di titolo. Bottas è attualmente secondo in campionato a 44 punti di ritardo dal compagno di squadra Lewis Hamilton, ormai davvero molto vicino al settimo titolo mondiale della carriera e alla vittoria n.91 (che gli permetterebbe di eguagliare il record di Michael Schumacher).

Quest’oggi è però arrivata la notizia di un caso positivo al Covid da parte di un membro della Mercedes. Di seguito il commento di Valtteri Bottas sulla situazione in casa Mercedes a proposito del rischio di contagio: “Di sicuro, come pilota, l’ultima cosa che vuoi è prenderlo – ha spiegato il finnico -. Sicuramente significherebbe perdere almeno una gara, forse anche di più, e ne abbiamo già un esempio (Sergio Perez ha saltato il doppio appuntamento di Silverstone, ndr). A volte può essere una questione di fortuna, perché è piuttosto contagioso. Stiamo tutti cercando di fare del nostro meglio per evitare di essere contagiati. Quindi, ovviamente, è un peccato che un membro del team l’abbia preso, ma ho piena fiducia che il team stia gestendo tutto nel migliore dei modi, seguendo tutti i protocolli e facendo tutto il possibile per essere in grado di assicurarci che si fermi lì con quel singolo caso. Ho piena fiducia in questo“.

Foto: Lapresse