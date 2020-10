F1, Valtteri Bottas parte forte: il finlandese vuol rovinare la festa al compagno di squadra in Portogallo

Comincia con un venerdì praticamente perfetto il weekend di Valtteri Bottas, il più veloce al termine della prima giornata di prove libere del Gran Premio del Portogallo 2020, dodicesima tappa stagionale del Mondiale di Formula 1. Il finlandese è riuscito a sfruttare al meglio il potenziale della sua Mercedes, trovandosi a suo agio con una pista inedita come Portimao e avendo la meglio sul compagno di squadra Lewis Hamilton in entrambe le sessioni disputate fino a questo momento.

Certo, le FP1 si sono svolte in condizioni particolari di asfalto poco gommato e quindi non sono state molto indicative, inoltre le FP2 sono state pesantemente condizionate da due bandiere rosse che hanno interrotto il programma di lavoro dei team proprio nei momenti più importanti e cruciali del turno pomeridiano. Bottas alla fine è stato uno dei pochi a completare una simulazione di qualifica pulita con gomma soft, fermando il cronometro in 1’17″940 e rifilando quasi sei decimi alla Red Bull di Max Verstappen e oltre 1″3 all’altra Mercedes di Hamilton. Risultati dunque non troppo veritieri ed indicativi, ma la sensazione è che il finnico possa mettere in difficoltà il sei volte campione del mondo anche a Portimao in vista delle qualifiche del sabato.

Nelle ultime settimane Bottas ha acquisito fiducia e consapevolezza nei propri mezzi, girando spesso e volentieri più forte del teammate soprattutto in prova per poi venire meno nei momenti cruciali del fine settimana per concretizzare il lavoro svolto e convertirlo in 25 punti alla bandiera a scacchi. Il 31enne nativo di Nastola sembra trovarsi a proprio agio sul meraviglioso ed impegnativo circuito dell’Algarve, perciò domani parte con l’obiettivo di battere Lewis e di portare a casa la seconda pole position consecutiva dopo quella ottenuta brillantemente al Nurburgring due settimane fa. Il Mondiale ormai è andato, ma Valtteri può provare perlomeno a togliersi delle soddisfazioni in questo finale di stagione per poi ricominciare da zero l’anno prossimo con maggiore ottimismo.

