F1, Valtteri Bottas: “Bilanciamento della vettura ottimo. Lewis e Max i miei rivali per la vittoria”

Valtteri Bottas è stato sicuramente il grande protagonista del venerdì di Portimao, stampando il miglior tempo assoluto al termine della prima giornata di prove libere del Gran Premio del Portogallo 2020, dodicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il finlandese della Mercedes si è trovato subito a proprio agio sull’inedita pista lusitana precedendo il compagno di squadra Lewis Hamilton abbastanza nettamente in entrambe le sessioni disputate. Di seguito le dichiarazioni rilasciate da Valtteri Bottas ai microfoni di Formula 1 TV al termine della giornata in pista.

“Oggi è stata una bella giornata. Questa è un’ottima pista su cui guidare: poteva andare sicuramente peggio. Era abbastanza scivolosa, mi ha ricordato molto Sochi o la prima volta di Austin. D’altronde eravamo su un nuovo asfalto e questo comporta problemi in termini di aderenza. Credo sia il motivo per cui abbiamo visto così tanti testacoda oggi. La pista è migliorata nel corso della giornata ma forse ha fatto un passo indietro tra le due sessioni: mi aspetto ancora un aumento del grip per il resto del weekend. Anche il bilanciamento della vettura era ottimo. Ho faticato soprattutto nelle curve a bassa velocità con la parte posteriore della vettura, ma non è troppo lontana da come la voglio. Lo suggeriscono anche i tempi sul giro. Ma come sempre, domani è un altro giorno e ci sarà del lavoro da svolgere. I miei rivali? Lewis e Max, a meno di grandi sorprese“.

Foto: Lapresse