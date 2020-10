F1, GP Eifel 2020: un membro della Mercedes è positivo al Coronavirus

Alla vigilia della prima edizione del Gran Premio dell’Eifel di F1, la Mercedes ha annunciato che uno dei membri della propria squadra è risultato positivo al test del Coronavirus. La compagine tedesca ha confermato che, nei tamponi che la F1 e la FIA effettuano in ogni autodromo prima del week-end di gara, un dipendente non è riuscito a superare i controlli sanitari che prescrivono l’accesso al paddock.

La casa di Stoccarda ha voluto evidenziare che la positività non è collegata ai propri piloti. Il britannico Lewis Hamilton ed il finnico Valtteri Bottas sono dunque al sicuro in vista della tappa del Nürburgring (Germania). Un membro della squadra ha affermato alla stampa: “Possiamo confermare che un membro del team è risultato positivo. Il caso è stato gestito in linea con i protocolli FIA. Stiamo lavorando a stretto contatto con la Federazione Interazionale”.

Loading...

Loading...

Da giugno, data di inizio del campionato da Spielberg (Austria), sono 26 le persone che non hanno superato il test che precedono il fine settimana in pista.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA F1

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse