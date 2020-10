F1, Toto Wolff: “Valtteri Bottas è stato eccellente in qualifica e domani potrà vincere, ma occhio alle gomme…”

Ancora una giornata di totale dominio in casa Mercedes. Anche le qualifiche del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020 di Formula Uno, infatti, hanno visto la doppietta delle Frecce nere, con Valtteri Bottas che ha preceduto di un soffio Lewis Hamilton sulla pista di Imola, per la quindicesima pole position consecutiva per una monoposto della scuderia di Brackley. Cifre straordinarie, che vengono confermate dal miglior tempo odierno ottenuto dal finlandese con il numero 77 sul musetto della propria W11. “Valtteri è fortissimo sul giro secco, e oggi lo ha dimostrato per l’ennesima volta – sottolinea a Speedweek il team principal della Mercedes, Toto Wolff – Ha a disposizione una velocità incredibile, e lo ha fatto vedere sin da quando correva nelle categorie minori. Anche ora in F1, dopotutto, dà spesso filo da torcere al migliore pole-man della storia, e non è certo una cosa da poco”.

Pensando alla gara, il team principal austriaco ha le idee chiare: “Qui ad Imola i sorpassi sono complicati, quindi se sarà in grado di partire bene e rilassarsi ha sicuramente chance di vincere la gara. A livello globale penso che sarà fondamentale capire come si comporteranno le gomme e penso che da questo punto di vista Lewis abbia ancora qualcosa in più. Ad ogni modo Valtteri sta dimostrando di essere in un ottimo momento di forma in questo finale di campionato e proverà a confermarlo. Se pensiamo già ai festeggiamenti per il settimo titolo costruttori? Sicuramente ci manca poco e siamo in una posizione di largo vantaggio. Per non chiudere i conti già domani dovremmo combinare un vero e proprio pasticcio, per cui meglio non pensare a questa eventualità. Vedremo anche cosa faranno le due Red Bull…”.

Foto: Lapresse