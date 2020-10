F1, Sebastian Vettel: “Bello affrontare questa pista. Difficile guidare per via di un asfalto particolarmente scivoloso”

Charles Leclerc e Sebastian Vettel hanno ottenuto rispettivamente il quarto e il sesto tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo sullo splendido Autòdromo Internacional do Algarve a Portimão. Il circuito lusitano, per la prima volta teatro di un weekend del Mondiale di F1, ha dato delle buone risposte alla Ferrari che ha deciso di dar continuità al lavoro di sviluppi in ottica 2020. La scuderia di Maranello ha introdotto alcune modifiche: un nuovo diffusore e un fondo in configurazione 2021, pensando ai regolamenti dell’anno prossimo.

Da questo punto di vista, il tedesco Vettel è parso più a suo agio su una monoposto che, anche per via di una pista particolarmente scivolosa, era molto ballerina sul posteriore e quindi sovrasterzante: “Abbiamo fatto delle prove comparative, ma nulla di particolare sulle nuove cose che abbiamo portato qui in Portogallo. Il grip non era il massimo e spesso perdevamo aderenza sul posteriore, ma credo sia un problema un po’ per tutti. L’asfalto nuovo ha creato questa situazione. Complessivamente è una bella pista ed è la prima volta che ci giro. Devo dire che mi piace sempre affrontare circuiti che non conosco e anche in questo caso non c’è stata eccezione“, le parole di Seb ai microfoni di Sky Sport.

Foto: LaPresse