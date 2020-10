F1, orario prove libere e qualifiche 31 ottobre: programma GP Emilia-Romagna

Anche se siamo al venerdì non c’è azione per quel che riguarda il Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020 di Formula Uno. Il format del fine settimana di Imola, infatti, prevede solamente due giorni di azione sullo storico tracciato romagnolo, con una sola sessione di prove libere prevista domattina, mentre le qualifiche scatteranno alle ore 14.00. La gara di domenica, segnatevelo bene, prenderà il via alle ore 13.10 per un orario davvero inconsueto per la massima categoria del motorsport.

Dopo 14 anni, dunque, si torna a gareggiare ad Imola, uno dei circuiti che più mancavano alla Formula Uno, dove si sono scritte pagine storiche dell’automobilismo e, purtroppo, anche drammatiche, come la morte di Ayrton Senna e Roland Ratzenberger nell’edizione del 1994. Si torna a correre sulle rive del Santerno per la terza gara italiana di questa annata così particolare, con la Mercedes che parte come sempre come grande favorita, ma Red Bull e una ritrovata Ferrari, proveranno a rendere complicati i piani a Lewis Hamilton e Valtteri Bottas.

IN TV – Il sabato del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020 di F1 sarà trasmesso in diretta ed esclusiva da Sky Sport, con i canali di riferimento che saranno Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 1 (201).

Su TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre) saranno trasmesse le qualifiche in chiaro.

In streaming si potrà seguire su SkyGo (riservato ai soli abbonati) e NowTV su pc, tablet e smartphone.

OA Sport vi proporrà le DIRETTE LIVE scritte di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP EMILIA ROMAGNA 2020 – F1

Sabato 31 ottobre

Ore 11.00-12.30 Prove libere

Ore 14.00-15.00 Qualifiche – diretta su TV8, Sky Sport 1 e Sky Sport F1

Replica su Sky Sport 1: ore 23.00

Repliche su Sky Sport F1: ore 15.45, 18.30, 20.15, 22.00, 00.00

