F1, Max Verstappen: “Possibile che Renault e McLaren possano essere più vicine qui ad Imola”

Max Verstappen è pronto per il fine settimana del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020 di F1, ma la sua conferenza stampa che ha dato il via alla due giorni di Imola ha preso il via tornando a quanto successo a Portimao, ovvero al contatto con Lance Stroll nel corso delle prove libere del Gran Premio del Portogallo. “Nel team radio ho detto cose evitabili, ma sono momenti concitati, nei quali può scappare qualche parola di troppo – le sue parole, riportate da Speedweek -. Non ho mai avuto intenzione di offendere nessuno, purtroppo l’incidente è stato un momento caldo e quando sei a 300 km/h può succedere”.

L’olandese torna al presente e, soprattutto, in Italia per la terza corsa di questo campionato, ma prevede un andamento ben preciso sul tracciato romagnolo. “Non mi aspetto che si ripeta quello che è accaduto a Monza, ma è possibile che Renault e McLaren possano essere un po’ più vicine a noi rispetto alle ultime uscite. Se si guarda all’intera stagione, solitamente per noi non è impossibile centrare il terzo posto. Tuttavia su una pista simile, che nessuno conosce, può cambiare ogni scenario”.

Anche se Max Verstappen è nato solamente nel 1997, sa perfettamente come la pista romagnola sia anche la sede, suo malgrado, del terribile incidente che costò la vita ad Ayrton Senna nel 1994. Il portacolori della Red Bull dice la sua sul campione brasiliano: “Era senza alcun dubbio uno dei migliori piloti di F1 di sempre. Ho visto il documentario ovviamente, ma arrivando su questo circuito non voglio pensare a ciò che è successo. Non credo che un pilota debba pensarci troppo. Deve ricordare i bei momenti e non solo quello più tragico”.

