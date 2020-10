F1, Mattia Binotto: “Carlos Sainz è un leader, sono convinto della sua scelta”

Il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, guarda con fiducia al futuro. La scelta della scuderia di Maranello di puntare su Carlos Sainz secondo Binotto è quella giusta viste le caratteristiche umane prima che tecniche del pilota spagnolo: “Sainz è un leader, un lavoratore che unisce il gruppo. È un pilota che continua a crescere e ha una grande mentalità; Sono molto convinto di questa scelta, credo che sarà l’ultimo dei nostri problemi“.

Il team principal in un’intervista riportata da Marca ha parlato anche della possibilità di un cambio regolamentare per la stagione 2022: “ È arrivato il momento di cambiare il regolamento, dal 2022 partiremo tutti su un piano di parità. Potremo lavorare tutti sulla macchina da gennaio 2021 e sarà un foglio bianco che mescolerà tutte le carte. Speriamo di avere un ciclo vincente per la Ferrari“.

Infine Binotto parla dell’importanza che ha avuto Michael Schumacher per la crescita della Ferrari: “Michael è stato il migliore, abbiamo imparato molto da un leader come lui. Leclerc entusiasma i tifosi, ma anche noi in squadra. A Enzo Ferrari sarebbe piaciuto molto, perché guida spesso oltre il limite“.

Foto: Lapresse