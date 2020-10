F1, Mario Isola: “Sorpassare a Imola è particolarmente complesso, quindi la strategia sarà fondamentale”

Dopo 14 anni di attesa, la Formula 1 torna finalmente protagonista ad Imola in un weekend di gara (seppur in formato ridotto) per il Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020, tredicesima tappa della stagione. L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari è pronto a riabbracciare dunque il circus da sabato 31 ottobre a domenica 1° novembre per una due-giorni estremamente intensa che promette grandissimo spettacolo. Si profila una sfida molto ardua per piloti e team, costretti a concentrare in soli 90 minuti (unica sessione di prove libere del sabato mattina) un programma di lavoro normalmente da distribuire su 240 minuti di attività in pista in vista di qualifiche e gara.

Mario Isola, responsabile F1 e Car Racing Pirelli, ha analizzato le caratteristiche del tracciato romagnolo ponendo il focus chiaramente sulle gomme e sull’importanza delle strategie in gara: “Sorpassare qui è particolarmente complesso, e il meteo può essere imprevedibile in questo periodo dell’anno: di conseguenza, la strategia potrebbe giocare un ruolo chiave ma allo stesso tempo dovrà essere flessibile e adattarsi rapidamente alle diverse situazioni. Le attività saranno tutte molto concentrate in pochissimo tempo. Dopo la gara di domenica scorsa in Portogallo, infatti, i team dovranno adattarsi rapidamente al nuovo formato da due giorni di questo weekend, con pochissimo tempo per le prove libere su una pista nuova per la maggior parte dei piloti”.

“Una situazione che rispecchia anche quella vissuta inaspettatamente al Nurburgring. Ci si aspetta molto da questo tracciato storico e dal layout ‘old school’, esattamente come il Mugello, quindi crediamo che i piloti lo apprezzeranno particolarmente. Stabilire il giusto set-up velocemente può essere la chiave per il successo, soprattutto su un tracciato così tecnico dove si devono trovare molti compromessi anche in termini di prestazioni”, ha concluso Isola. Pirelli, per il round emiliano, ha scelto di portare le mescole C2, C3 e C4 (combinazione intermedia) cambiando inoltre l’allocazione dei vari treni di gomme. Ogni pilota avrà a disposizione 2 set di hard, 2 set di medium e 6 set di soft per tutto il fine settimana.

Foto: Lapresse