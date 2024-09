F1, la gara dei rookie prende forma: di cosa si tratta e quando si disputerebbe. Le conferme di Horner e di Isola

Prepariamoci a una novità. Delle indicazioni c’erano già state nella conferenza stampa dei Team Principal a Baku, la scorsa settimana. Il riferimento è alla gara dei rookie, una corsa non valida per il campionato di F1, che si disputerebbe posteriormente all’ultimo week end iridato ad Abu Dhabi, con i piloti debuttanti al via.

Ora come ora, il programma di test gomme Pirelli dopo il GP di Yas Marina è confermato, ma resta da definire lo spazio per proporre una giornata con prove libere, qualifiche e Sprint Race. “Penso che l’evento si svolgerà tutto in un giorno, la qualifica e poi un’altra Sprint. Credo sia fantastico dare potenzialmente a 10 esordienti l’opportunità di saltare sulle vetture attuali e fare l’equivalente di una gara sprint“, aveva dichiarato Christian Horner (Red Bull) in conferenza.

A dare ulteriori indicazioni in positivo è stato Mario Isola, di Pirelli, che ai microfoni di Sky Sport F1 ha dichiarato: “Non è ancora stata confermata ufficialmente, ma dovrebbe svolgersi nella stessa giornata del test post-season. Per come si sta ipotizzando di svolgere la giornata ci sarà spazio sia per i test in chiave 2025 con i piloti ‘titolari’ che per fare prove libere, qualifiche e gara dei rookie“.

E quindi ci potrebbe essere una chance per Kimi Antonelli di competere con la Mercedes in questa sorta di antipasto, come anche per Oliver Bearman con la Haas, citando i grandi risultati ottenuti dal pilota britannico nelle sue gare in F1, sempre a punti sia con la Ferrari a Gedda (Arabia Saudita) che con la vettura americana a Baku (Azerbaijan).