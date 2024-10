F1, Mario Isola: “Pirelli a lavoro su nuove gomme intermedie e da bagnato”

Novità sul fronte Pirelli. Ne ha parlato il responsabile di Pirelli in F1, Mario Isola, ai colleghi di GPblog.com. L’oggetto dell’intervista è stato quello dello sviluppo degli pneumatici nel Circus, soprattutto legati alle differenti condizioni meteorologiche. Il tema della gestione della pioggia, in questo senso, è al centro dell’attenzione con le monoposto a effetto suolo.

”Stiamo lavorando per sviluppare entrambi i prodotti con due obiettivi diversi. Per il bagnato estremo, vogliamo migliorare le prestazioni, soprattutto sui circuiti ad alta pericolosità. La parte più difficile del nostro lavoro è quella di sviluppare gli pneumatici da bagnato estremo o quelli intermedi su circuiti ad alta pericolosità perché, purtroppo, non possiamo effettuare test in condizioni controllate. Con gli spruzzatori che bagnano la pista, solo al Paul Ricard, il circuito breve, e a Fiorano. Ed entrambi i circuiti sono a bassa pericolosità“, ha rivelato Isola.

In relazione alla progettazione della mescola intermedia: “La situazione è diversa. Abbiamo un buon pneumatico; non abbiamo bisogno di cambiarlo per migliorare le prestazioni o cose del genere, ma l’obiettivo è comunque quello di fornire uno pneumatico intermedio in grado di lavorare senza coperte. Ricorda che qualche tempo fa l’obiettivo era quello di eliminare le termocoperte da tutti i prodotti. Lo abbiamo fatto con l’extreme wet. Stiamo ancora lavorando sull’intermedio“, ha precisato Isola.

E un’ultima battuta anche sulle mescole da asciutto: “Per il momento è stato deciso di non cambiarle, anche perché nel 2026 il regolamento muterà completamente. Dobbiamo progettare un nuovo prodotto, dobbiamo progettare uno pneumatico più piccolo, in grado di funzionare su una vettura con prestazioni simili a quelle delle vetture attuali. Ecco perché abbiamo ancora le coperte sulle slick. Ma per le intermedie vorremmo eliminarle“.