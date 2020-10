F1, Lewis Hamilton: “Una sensazione fantastica questa pole-position! La pista è dura e pura”

Lewis Hamilton, in versione “Cannibale”, colpisce ancora. Il britannico della Mercedes centra la nona pole stagione a Portimao (Portogallo), sull’inedito circuito lusitano mai affrontato prima del Circus delle quattro ruote. Un killer del time-attack Lewis, che conquista la 97ma p.1 in carriera, facendo la differenza nell’ultimo tentativo e decidendo la strategia corretta con gomme medie e scaldando bene le gomme su un asfalto molto particolare. LH44 è pronto, dunque, domani a fare la storia e ad ottenere la 92ma vittoria in carriera, migliorando il primato di Michael Schumacher. Tuttavia, l’asso nativo di Stevenage dovrà guardarsi dal finlandese Valtteri Bottas (Mercedes) e dall’olandese Max Verstappen (Red Bull).

“Una sensazione fantastica. Non posso dirvi quanto sia stata dura, c’è stato da fare a livello di guida per mettere insieme il giro. Valtteri (Bottas, ndr) è stato fantastico, ho scelto di fare 3 giri per avere una possibilità di batterlo. Ala fine la mia strategia ha funzionato, sono migliorato giro dopo giro. Il team ha comunicato molto bene con noi, mettendoci davanti alla doppia alternativa. Le medie sono difficili da mettere in temperatura, sono molto dure, ecco perché ho voluto un tentativo n più. La pista è dura e pura, in alcuni punti non vedi nemmeno dove vai, devi regolarti con il cielo. Davvero, una delle piste più impegnative dove abbia corso. Questo è un tracciato con asfalto molto liscio, che non fa funzionare le gomme come su altre piste. Oggi è andata meglio dei giorni precedenti, devo ringraziare anche il team per il lavoro che ha fatto“, le parole di Hamilton a caldo.

Foto: LaPresse