F1, Lewis Hamilton si nasconde: venerdì interlocutorio per il britannico, pronto a fare la storia domenica

L’esordio della Formula Uno sul tracciato di Portimao ci ha regalato diversi spunti di grande rilevanza. La Ferrari sembra tornata a livelli di tutto rispetto, Valtteri Bottas sembra il pilota più pimpante, mentre il suo vicino di box, Lewis Hamilton, si è preso un turno di riposo. Certo, quando si guida una monoposto di Formula Uno ad oltre 330kmh come succede nel rettilineo della pista lusitana, non si può certo definire “rilassante”, ma oggi l’inglese si è davvero preso una giornata tranquilla, un po’ per conoscere al meglio il tracciato portoghese (nel quale aveva disputato una sessione di test ai tempi della McLaren nel lontano 2009) e per non prendere rischi eccessivi.

La giornata dopotutto lo vede chiudere in ottava posizione. Una vera e propria rarità per un “cannibale” come il portacolori della Mercedes. Il suo tempo finale, 1:19.308, lo vede a ben 1.368 secondi di distacco dal suo compagno di scuderia Valtteri Bottas, che ha terminato il venerdì di Portimao davanti a tutti in 1:17.940. Ecco, quello è il vero limite della Freccia nera. Non certo una prestazione che ha posizionato Lewis Hamilton tra l’Alpha Tauri di Pierre Gasly e la Renault di Esteban Ocon.

Evidentemente nel corso della seconda sessione di prove libere Lewis Hamilton non ha voluto spremere al massimo la sua W11 e non ha ancora trovato un assetto perfetto. Non ci sono altre spiegazioni per un risultato così grigio per il (quasi) sette volte campione del mondo. Sia ben chiaro, domani ci attendiamo il nativo di Stevenage nuovamente lassù in vetta sin dalla terza sessione di prove libere (che scatteranno alle ore 12.00) in vista di una qualifica nuovamente da protagonista (dalle ore 15.00). Se, invece, Lewis Hamilton dovesse marcare visita anche domani, vivremmo una delle maggiori sorprese di questo campionato 2020 di Formula Uno. Portimao potrebbe risultare indigesta per l’inglese? Lo scopriremo solamente domani, ma fossimo in voi non scommetteremmo certo contro “The Hammer”.

Foto: Lapresse